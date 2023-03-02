Мир 02 марта 2023, 00:00 США не нашли источник «гаванского синдрома» WP: разведка США не нашла следов иностранных спецслужб в источнике «гаванского синдрома» РИА «Новости»

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Доказательств участия враждебных США стран в появлении «гаванского синдрома» дипломатов и сотрудников американских дипмиссий не нашли. Об этом со ссылкой на данные разведки США и близкие к спецслужбам источники сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, исследователи изучили несколько сотен случаев жалоб дипломатов, офицеров разведки и служащих миссии США по всему миру на болезненные акустические ощущения.

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В список симптомов включили звон в ушах, который сопровождался повышенным внутричерепным давлением, тошнотой, головными болями и острым дискомфортом. Большая часть специалистов, перенесших «гаванский синдром», до сих пор проходит лечение даже после завершения карьеры.

Аналитики не нашли закономерности или общего набора условий, чтобы связать все случаи. Также не нашлось подтверждения того, что использовались радиоволны или ультразвуковые лучи.

В итоговом докладе спецслужб говорится, что вмешательство иностранного противника очень маловероятно. По мнению специалистов все пострадавшие могли перенести неизвестное заболевание. Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал проведенное исследование одним из крупнейших в истории спецслужбы.

«Результаты не ставят под сомнение реальные проблемы со здоровьем, о которых сообщали дипломаты и члены их семей», — заявил он.

Глава американской разведки добавил, что всю медицинскую помощь пострадавшие сотрудники его ведомства получат бесплатно.

Впервые о необычных симптомах сообщили сотрудники посольства США в Гаване в 2016 году. Пострадавшие заявили слуховых галлюцинациях, головных болях и даже проблемами со зрением. Обследовавшие дипломатов врачи не нашли никаких признаков физического воздействия. Сами медики говорили, что по признакам это похоже на сотрясение мозга, но без физического воздействия.

С 2016 года «гаванский синдром» перенесли сотрудники американских дипмиссий в Азии, Латинской Америке и Европе. США заявляли, что это может быть разработка направленной энергии, которую придумала Россия. Ученые назвали подобную технологию выдумкой, которая противоречит законам физики.