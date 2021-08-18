Американских дипломатов отправили на обследование из-за «гаванского синдрома»

В Германии отправили на обследование двух американских дипломатов. У них проявились симптомы так называемого «гаванского синдрома»: тошнота, слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на их коллег.

«Речь идет о первых случаях [„гаванского синдрома"] в стране НАТО, в которой размещены американские войска и ядерное оружие», — говорится в сообщении издания.

По данным источников газеты, похожие случаи среди американцев зафиксировали и в других европейских странах. Собеседники рассказали, что такое бывало с сотрудниками разведки или дипведомств, которые работают по связанным с Россией вопросам.

Термин «гаванский синдром» появился после того, как несколько лет назад в столице Кубы сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы без объективных причин. Их обследовали на родине и не выявили никаких признаков физического воздействия на организм. Тогда некоторые специалисты предположили, что «гаванский синдром» может быть следствием воздействия неких радиоволн.