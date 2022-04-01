США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав РФ

США не намерены соглашаться с возможным вхождением Южной Осетии в состав РФ. Штаты подтверждают приверженность территориальной целостности Грузии. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Ни у местных органов власти, ни у России нет полномочий принимать решение по поводу будущего Южной Осетии, которая является частью Грузии», — привело РИА «Новости» слова Прайса.

Он отметил, что Вашингтон, точно так же, как и ранее не признал Крым российским, и независимость Донецкой и Луганской народных республик, Соединенные Штаты «не будут признавать попыток со стороны России разделить суверенную территорию Грузии».

США, как добавил представитель госдепартамента, подтверждают приверженность территориальной целостности этой страны.

Южная Осетия ранее изъявила желание войти в состав России. Как отметили власти республики, так она вернется на свою историческую родину. Специалисты уверены в правильности такого решения. Ведь осетин и россиян действительно многое объединяет: общие предки, культура, вера, экономика. В Южной Осетии планируют созвать референдум и обсудить вопрос вхождения в состав России.