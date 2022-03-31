Южная Осетия хочет стать Россией. Этому есть исторические причины

Южная Осетия изъявила желание войти в состав России. Так, по словам властей республики, она вернется на свою историческую родину. Специалисты уверены, что это будет правильным решением. Ведь осетин и россиян действительно многое объединяет: общие предки, культура, вера, экономика.

Референдум

В Южной Осетии планируют созвать референдум и обсудить вопрос вхождения в состав России. «В Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России», — заявил глава республики Анатолий Бибилов в эфире программы «Соловьев LIVE».

Ранее он говорил, что Южная Осетия планирует предпринять шаги для того, чтобы войти в состав России. При этом глава республики назвал это стратегической целью, а РФ — исторической для осетин родиной.

«Объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. <…> Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — подчеркнул Бибилов.

Историческая родина Южной Осетии

Еще в XIX веке Осетия была в составе Российской империи. Россиян и осетин связывает единая общая судьба, рассказал «360» писатель, директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

«Осетины всегда были лояльными к империи. Это (положительное отношение — прим. ред.) было и в Российской империи, и в СССР, а теперь оно есть и по отношению к России. Осетины никогда не были сепаратистами, они все время были пророссийски настроены», — пояснил Тарасов.

Именно поэтому, уверен он, Бибилов имеет полное право говорить о России как об исторической родине Южной Осетии.

Схожую точку зрения выразил и кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Он напомнил, что исторически Южная Осетия и Россия более чем близки.

«У нас одна вера — православие. Большая интеграция наших народов и культур. Осетины происходят от аланов, а аланы проживают по всему Югу России. Те же кубанские казаки возводят родословные к аланам. Было оказано сильнейшее влияние скифо-сарматской культуры. Наши народы всегда были в теснейшем единстве», — подчеркнул Бредихин.

Более того, и сегодня территории тесно связаны экономически. Россия является важнейшим партнером Южной Осетии в политической, экономической и военной сферах, так как функционирование осетинской экономики в значительной степени опирается на помощь из РФ.

Проблема включения в Грузию

Большую роль сыграло и то, что именно российские войска поддержали непризнанную республику в вооруженном конфликте с Грузией 2008 года. Ведь Южная Осетия еще в 1991 году провозгласила независимость от Грузии и с тех пор упорно добивалась своего признания.

«Партийное государственное строительство эпохи Сталина, когда Сталин наращивал крылья Грузии за счет присоединения территорий, сильно сказалось на осетинах. И получилось то, что получилось. Вот сейчас наступает момент истины. Историческая ткань начинает сшиваться заново», — отметил Тарасов.

Он подчеркнул, что исторически Осетия никогда не была грузинской землей. Фактически ее насильно административно включили в состав Грузии. Ассимилировать осетин грузины так и не смогли. И возникло противостояние, которое вылилось в конфликт.

Бредихин также отметил, что во времена советской власти «создавали бомбы замедленного действия», которые потом начали взрываться. Коммунисты создали на свое усмотрение исходя даже не из национального признака, ту же самую Юго-Осетинскую автономную область в составе Грузинской Советской Социалистической Республики. Произошло это 20 апреля 1922 года и никак не коррелировало с желаниям народов и элементами истории.

«Безусловно, мы здесь видим полное нарушение», — пояснил специалист.

«Большая Осетия»

Бредихин подчеркнул, что сейчас появился шанс воссоединить народы — Южную и Северную Осетию — в рамках РФ.

«Считаю, что референдум будет. Он будет признан Россией. И в текущих условиях все возможно. Вполне может образоваться новый субъект нашей многонациональной страны», — отметил он.

Этой же точки зрения придерживается и Тарасов. Он считает, что в скором будущем появится так называемая Большая Осетия. И юридически у Южной Осетии есть все основания для входа в состав России.

«Это воля народа. Осетины в праве сами решать свою судьбу. Осетины нечужие для России. Я бы даже сказал, что они должны быть в составе России», — заключил Тарасов.