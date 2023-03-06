Мир 06 марта 2023, 19:46 США не дали визы российским делегатам на сессию по информационным технологиям в ООН ТАСС: США отказали в выдаче виз российским делегатам на сессию в ООН ConvertKit / Unsplash

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Власти США отказали в выдаче виз российским делегатам, планировавшим принять участие в работе сессии по информационным технологиям в ООН, заявила представитель России Ирина Тяжлова. По ее словам, РФ призвала Организацию Объединенных Наций принять меры в связи со сложившейся ситуацией, сообщил ТАСС.

«США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации», — отметила Тяжлова.

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Она напомнила, что ранее американские власти уже предпринимали подобный шаг в отношении главы российской делегации. Представитель РФ назвала случившееся грубым нарушением обязательство по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН. Россия призвала руководство организации принять меры в связи с отказом выдавать визы.

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В сентябре прошлого года с визовыми проблемами столкнулись члены российской делегации, которые должны были отправиться в США для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, документы не получила большая часть дипломатов из России.