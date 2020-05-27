США назвали условие, при котором могут провести ядерные испытания

Соединенные Штаты могут провести ядерные испытания «в течение месяцев», если поступит соответствующее распоряжение президента. Такое заявление сделал и. о. помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

По его словам, военные смогут провести «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», если президент захочет сделать это по техническим или геополитическим соображениям. Об этом написал ресурс DefenseNews.

«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — сказал Уолтер.

При этом, если речь зайдет о более серьезных испытаниях и полноценном сборе данных, то готовиться придется годы.

Штаты с 1992 года не проводили ядерных испытаний и не производили новых плутониевых сердечников для ядерного оружия, имея при этом накопленные запасы.

Как написало РИА «Новости», Вашингтон в 2018 году засекретил информацию о количестве имеющихся ядерных боеголовок. В свою очередь, президент Дональд Трамп дал распоряжение обновить ядерный арсенал и возобновить производство плутониевых сердечников — по 80 штук ежегодно.

В 2019 году США вышли из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уведомили о выходе из Договора об открытом небе. Обязательства по этому соглашению истекут через полгода. Пока не известна и судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он перестанет действовать в феврале 2021 года, если его не продлят на следующие пять лет.