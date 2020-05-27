США назвали условие, при котором могут провести ядерные испытания
По его словам, военные смогут провести «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», если президент захочет сделать это по техническим или геополитическим соображениям. Об этом написал ресурс DefenseNews.
«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — сказал Уолтер.
При этом, если речь зайдет о более серьезных испытаниях и полноценном сборе данных, то готовиться придется годы.
Штаты с 1992 года не проводили ядерных испытаний и не производили новых плутониевых сердечников для ядерного оружия, имея при этом накопленные запасы.
Как написало РИА «Новости», Вашингтон в 2018 году засекретил информацию о количестве имеющихся ядерных боеголовок. В свою очередь, президент Дональд Трамп дал распоряжение обновить ядерный арсенал и возобновить производство плутониевых сердечников — по 80 штук ежегодно.
В 2019 году США вышли из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уведомили о выходе из Договора об открытом небе. Обязательства по этому соглашению истекут через полгода. Пока не известна и судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он перестанет действовать в феврале 2021 года, если его не продлят на следующие пять лет.