США уведомили Россию о своем выходе из Договора по открытому небу. Реакция МИД

Посольство США в Москве направило официальную ноту в МИД России о своем решении выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил замглавы МИД страны Сергей Рябков в онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям.

Это означает, что если Россия не примет условия Белого Дома в течение полугода, США покинет договор 22 ноября. Но эти ограничения для России «категорически неприемлемы», нужно договариваться по каждому из пунктов и искать компромисс, уверен дипломат. Он считает, что все претензии США в сторону нашей страны ни на чем не основываются.

«Единственное, на что они (США — прим. ред.) настроены, — это добиться от нас, чтобы мы по стойке смирно встали, а дальше маршировали в том направлении, в котором они указывают», — приводит слова Рябкова ТАСС.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора по открытому небу. Всему виной, по его словам, стали постоянные нарушения Россией правил соглашения. Политологи такое заявление связывают с попыткой Трампа набрать очки перед выборами. Некоторые военные эксперты считают, что США таким образом хотят получить ядерное превосходство.