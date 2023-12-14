Важное 14 декабря 2023, 15:59 США назвали причастными к взрывам на «Северных потоках» Путин: «Северные потоки» взорвали, скорее всего, американцы РИА «Новости»

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США, скорее всего, причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на прямой линии в четверг заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия активно занимает газификацией, к газовым сетям уже подключили порядка 450 тысяч домохозяйств. По его словам, «Газпром» продолжает поставки газа в Европу, потому что является надежным партнером с обязательствами.

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«То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас свалить. Не мы закрыли газопровод „Ямал-Европа“ — это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через Украину — это сделала Украина. Не мы взорвали „Северный поток — 1“ и частично „Северный поток — 2“. Это сделали, скорее всего, американцы, — сказал Путин.

Ранее глава государства отметил, что взрывы на газопроводах стали очередным примером примером недобросовестной конкурентной борьбы. Он напомнил, что некоторые государства таким способом специально влияют на мировую экономику.