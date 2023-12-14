14 декабря 2023, 15:59
США назвали причастными к взрывам на «Северных потоках»
Путин: «Северные потоки» взорвали, скорее всего, американцы
США, скорее всего, причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на прямой линии в четверг заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия активно занимает газификацией, к газовым сетям уже подключили порядка 450 тысяч домохозяйств. По его словам, «Газпром» продолжает поставки газа в Европу, потому что является надежным партнером с обязательствами.
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«То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас свалить. Не мы закрыли газопровод „Ямал-Европа“ — это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через Украину — это сделала Украина. Не мы взорвали „Северный поток — 1“ и частично „Северный поток — 2“. Это сделали, скорее всего, американцы, — сказал Путин.
Ранее глава государства отметил, что взрывы на газопроводах стали очередным примером примером недобросовестной конкурентной борьбы. Он напомнил, что некоторые государства таким способом специально влияют на мировую экономику.
США
Газопровод Северный поток — 2
Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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