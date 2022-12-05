Мир 05 декабря 2022, 21:01 США назвали последние удары по Украине напоминанием о жестокости Путина Представитель Пентагона Кирби: удары по Украине являются напоминанием о жестокости Путина РИА «Новости»

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Последние удары российских войск по территории Украины говорят о жестокости президента страны Владимира Путина. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщила газета The Guardian.

«Белый дом заявил, что последние российские удары по Украине являются напоминанием о жестокости президента России Владимира Путина», — сообщили авторы публикации.

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По словам Кирби, до начала спецоперации Украина не предоставляла никакой угрозы для России. Он подчеркнул, что слова российского руководства об опасности для государства не имеют под собой никаких доказательств.

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«Безопасность Украины была и все еще остается под угрозой, и это то, на чем мы сейчас сосредоточены», — отметил представитель Пентагона.

Украинские военнослужащие продолжают обстреливать мирных жителей. Бойцы ВСУ 5 декабря выпустили четыре ракеты по Донецку. Атака велась из РСЗО «Град». Под огонь попали Ворошиловский и Киевский районы города, но основной удар пришелся по ТЦ «Донецк Сити».