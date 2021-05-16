США назвали неспособными конкурировать с Россией и Китаем

Соединенные Штаты утратили статус мирового гегемона. Вашингтон больше не может конкурировать с Москвой и Пекином одновременно, что говорит о формировании триполярного мира. Об этом в беседе с Le Devoir заявил историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол.

Собеседник подчеркнул, что Китай, несмотря на противостояние США, давно стал двигателем мировой экономики и наладил связи с десятками стран. Россия, по словам историка, сотрудничает и сближается с Китаем, вселяя в американскую власть страх «формирования большой Евразии».

По мнению Сола, Россия и Китай вряд ли соберутся разорвать отношения и положат конец гегемонии США. Ученый уверен, что теперь три страны будут определять мировой порядок и влиять на события на Ближнем Востоке и в Европе.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что отстаиваемый США, Великобританией и другими странами «международный порядок» не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом. Он добавил, что это подлог, который позволяет США говорить о законности своей гегемонии.