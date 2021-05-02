Пушков назвал произволом «мировой порядок» США
Американская сторона заявила, что США поддерживают «международный порядок» для сохранения мира. Но сенатор Алексей Пушков назвал такой порядок производом Вашингтона.
По словам Пушкова, отстаиваемый США, Великобританией и другими странами «международный порядок» не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом.
«Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии. На деле „мировой порядок, основанный на правилах“ — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «мировой порядок» привел к войнам во Вьетнаме, Афганистане, перевороту на Украине и другим кровавым конфликтам. Пушков подчеркнул, что такой «миробеспорядок» будет преодолен, как это было с господством и произволом предыдущих империй.
«Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится», — заключил сенатор.
Ранее ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепа Эрика Баркс-Рагглс заявила, что США поддерживают «международный порядок, основанный на правилах, который помогает сохранять мир последние 70 лет».