США назвали Францию союзником после отзыва ее посла из Вашингтона

В США назвали Францию своим старейшим союзником и одним из самых сильных партнеров. Заявление об этом появилось после отзыва французского посла из Вашингтона.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн отреагировала на это решение, заверив, что Штаты остаются в тесном контакте с французскими партнерами.

«Мы понимаем их позицию и продолжим взаимодействовать в ближайшие дни, чтобы урегулировать разногласия», — говорится в письменном заявлении представителя СНБ, опубликованном в ее Twitter.

Там же Хорн добавила, что Франция продолжает оставаться старейшим союзником и одним из наиболее сильных партнеров» Штатов.

Решение отозвать своих послов для консультаций из США и Австралии власти Франции приняли из-за того, что австралийская сторона разорвала контракт по подводным лодкам с французской компанией Naval Group в пользу сотрудничества с Вашингтоном. По словам министра иностранных дел Франции, отзыв послов объясняется «особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США».