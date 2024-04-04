Мир 04 апреля 2024, 08:17 США разместят ракеты средней дальности в Азии под предлогом сдерживания Китая Генерал Флинн сообщил о планах США разместить в Азии ракеты средней дальности David B. Gleason / flickr

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Пентагон решил разместить в Азии ракеты средней дальности, чтобы сдерживать оборонный потенциал Китая. Об этом заявил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, его процитировала японская газета Asahi.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты», — указал он.

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Американский генерал не раскрывал подробности о типе вооружения, которое США планирует разместить в регионе. В издании допустили, что Пентагон развернет в Азии установки Typhon, из которых можно будет запускать ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6.

В газете добавили, что это будут первые ракеты средней дальности, размещенные в регионе с момента подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией в 1987 году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. В беседе китайский лидер заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США.