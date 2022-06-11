США настигла нехватка средств женской гигиены

В магазинах в США начали отмечать нехватку товаров для женской гигиены. Дефицит спровоцировали проблемы с поставками и рост инфляции, сообщил телеканал CNN.

Сначала проблему пустых полок с прокладками и тампонами обсуждали только в соцсетях, но сейчас сложности признали ведущие розничные торговые сети. Дефициту средств гигиены для женщин уже посвятил материал журнал Time. Статья, посвященная товарам, «о которых никто не говорит», также дала начало широкому обсуждению ситуации в магазинах и аптеках.

Судя по отзывам на Reddit, средства женской гигиены в магазинах могут отсутствовать несколько месяцев. По словам пользовательниц, которые оставляли жалобы, им приходилось выходить из положения с помощью онлайн-магазинов, где цена на эти товары намного выше.

По сравнению с прошлым годом прокладки и тампоны подорожали в США почти на 10%, уточнил Bloomberg. Агентство объяснило это ограничением поставок хлопка и пластика. На сокращение импорта этих материалов повлияли и события на Украине, так как эта страна и Россия являются крупными поставщиками удобрений для выращивания хлопка.