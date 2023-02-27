Мир 27 февраля 2023, 22:22 США направят Украине первый транш помощи в размере $1,25 млрд Глава Минфина США: Украине направят первый транш помощи в размере $1,25 млрд Pixabay

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Американские власти передадут Украине первый транш в размере более миллиарда долларов из выделенной ранее экономической помощи. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова привел Минфин, сообщил ТАСС.

«Я рада объявить о переводе дополнительно 1,2 миллиарда долларов. Это первый транш из 10 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки, которые Соединенные Штаты передадут в ближайшие месяцы», — сказала она.

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Уточняется, что Йеллен обсудила помощь Соединенных Штатов во время личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Полную сумму украинская сторона должна получить до конца третьего квартала 2023 года.

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По данным Минфина США, на текущий момент Украине передали более 14 миллиардов долларов экономической помощи. Зеленский получил обещание от Йеллен, что американские власти продолжат оказывать поддержку Киеву.

США объявили 24 февраля об очередном пакете помощи на нужды Украины. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды натовского калибра 155 миллиметров, беспилотные летательные аппараты, средства связи и РЭБ.