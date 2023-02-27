Мир 27 февраля 2023, 00:10 «Ошеломляющие объемы». СМИ подсчитали расходы США на помощь Украине The Hill: расходы бюджета США на помощь Украине за год достигли $77,5 млрд Unsplash

Читать 360tv в

Журналисты подсчитали, сколько финансов США израсходовали за минувший год на помощь Украине. По данным The Hill, эта сумма составила 77,5 миллиарда долларов.

«Общие расходы США, предназначенные для Украины с января 2022-го по январь 2023 года, составили 77,5 миллиарда долларов», — говорится в статье.

Реклама

Основную часть суммы составили «экстренные средства для усиления общей безопасности Украины» — 45 миллиардов долларов. Непосредственно на вооружение выделили чуть менее 30 миллиардов, на гуманитарную помощь — около двух. Такие объемы в материале сочли ошеломляющими.

Реклама

Американская журналистка Эмералд Робинсон назвала Украину средством обогащения американских чиновников и политиков, сообщило ИА НСН. Она подчеркнула, что чиновники держат ответ перед Пентагоном, а не перед американцами, хотя должно быть все наоборот.

Тем временем, США 24 февраля объявили об очередном пакете помощи на нужды Украины. Как напомнили в ИА Nation News, в него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды натовского калибра 155 миллиметров, беспилотные летательные аппараты, средства связи и РЭБ — на сумму в два миллиарда долларов.