Мир 02 марта 2024, 07:40 США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море Американские военные ударили по ракете хуситов, населенной на Красное море US Navy

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Американские военнослужащие 1 марта нанесли удар по готовой к запуску ракете класса «земля-воздух», которая находилась на контролируемой хуситами (движение «Ансар Алла») территории Йемена. В Центральном командовании Минобороны США утверждали, что она была нацелена на Красное море.

«Около 12:40 силы Центрального командования нанесли удар в целях самообороны по ракете „земля-воздух“ поддерживаемых Ираном хуситов», — сообщается в аккаунте X.

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Вечером того же дня хуситы запустили одну крылатую ракету в сторону Красного моря. Ни одно западное судное по пострадало, заявили в командовании.

Ранее хуситы предупредили США и Великобританию, что готовы к эскалации, если атаки на Газу не прекратятся. Представитель «Ансар Алла» подчеркнул, что есть много целей для ударов, включая дипломатические миссии и военные базы США. Отмечалось, что если бы у хуситов было необходимое оружие, то они готовы ударить по американской территории.