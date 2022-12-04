Мир 04 декабря 2022, 01:34 США намерены срывать «поставки» иранского оружия России Дипломат Малли: США намерены сорвать поставки иранского оружия в Россию РИА «Новости»

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Американская администрация намерена сфокусироваться на якобы имеющих место иранских поставках вооружений для российской армии, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли. Его процитировал Bloomberg.

«Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию», — сказал Малли.

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Тегеран и Москва категорически отрицают поставки вооружения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад вбрасывает в СМИ информацию о закупке Россией иранских беспилотников. Однако на этот шаг США и их союзники пошли, чтобы скрыть свою неспособность заставить Тегеран выполнять ядерную сделку.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден после переговоров в Вашингтоне распространили коммюнике. Согласно совместному заявлению, обе страны сделают все необходимое, чтобы не допустить появление у Ирана ядерного оружия.