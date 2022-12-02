Мир 02 декабря 2022, 02:46 Макрон и Байден не захотели давать Ирану ядерное оружие США и Франция будут добиваться, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие YouTube

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Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон будут добиваться, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи лидеров двух государств, которая состоялась в Вашингтоне, написал ТАСС.

«Президенты по-прежнему полны решимости гарантировать, чтобы Иран никогда не смог разработать или приобрести ядерное оружие», — сказано в совместном заявлении.

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Оба государства работают с международными партнерами для решения проблемы с ядерной программой Тегерана. Макрон и Байден констатировали, что сотрудничества с МАГАТЭ недостаточно.

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На переговорах с Байденом французский лидер также обсудил украинский кризис. На пресс-конференции он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Запад заставлять Киев идти на переговоры с Россией. По мнению Макрона, такие решения руководство Украины должно принимать самостоятельно. Он пообещал «не давить» на Киев, чтобы он пошел на компромисс.