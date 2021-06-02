Американский политолог назвал условие победы США над Россией

Соединенным Штатам нельзя рассчитывать на «разгром» России или Китая, пока страна не справилась с внутренним расколом. Успехи американцев, достигнутые в XX веке, объяснили политическим единством внутри США.

Прошлое столетие, указано в статье журнала Project Syndicate, ознаменовалось «триумфальной победой» над СССР. Автор публикации назвал Советский Союз империей.

Успех Соединенных Штатов, отметили в материале, был обусловлен именно политическим единством страны. Людей удалось объединить, использовав в качестве инструмента внешней политики озабоченность правами человека.

Сейчас США занять позицию лидера неспособны, утратив политический центр. У американцев нет убедительной концепции глобального лидерства, «которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией».

Для Соединенных Штатов, заметили СМИ, права человека до сих пор являются важным рычагом внешнеполитического воздействия на страны третьего мира. Сценарий, при котором у Белого дома не будет возможности «апеллировать к базовым ценностям союзников», для американцев назвали невыгодным.