Пентагон: должно быть очевидно, что с США дружить выгоднее

Некоторые страны Ближнего Востока хотели бы «увильнуть и проверить», что они могли бы получить от сотрудничества с США. Одновременно они прощупывают почву для более тесного сотрудничества с Россией и Китаем. В особенности, в военно-космической сфере и в области безопасности.

Об этом на вебинаре заявила заместитель помощника министра обороны США Дана Строул.

«Я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан», — цитирует сотрудницу Пентагона РИА «Новости».

Строул считает, что выбор между сотрудничеством с КНР и Россией или с США должен быть очевиден. По ее мнению, возможные выгоды нельзя даже сравнивать.

Вашингтон не раз ранее заявлял, что считает Москву и Пекин основными потенциальными противниками, и намерен серьезно инвестировать усилия по их сдерживанию.

Неделей ранее в докладе руководителя Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи выдвигалось предположение, что пока Вашингтон корректирует свою позицию на Ближнем Востоке, Китай и Россия способны заполнить образовавшийся в регионе вакуум.