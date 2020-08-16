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    16 августа 2020, 01:46

    Трамп отказался участвовать в онлайн-саммите по Ирану. Его предложила Россия

    Кирилл Фролов

    Администрация Дональда Трампа не хочет участвовать в онлайн-саммите по Ирану до президентских выборов, которые пройдут в ноябре. Об этом Трамп сообщил журналистам, передал Reuters.
    Трамп отказался участвовать в онлайн-саммите по Ирану. Его предложила Россия

    14 августа президент России Владимир предложил провести подобную встречу в ближайшее время. Предполагалось собрать за столом переговоров постоянных членов Совбеза ООН — США, Россию, Китай, Францию и Великобританию — а также Германию и Иран, чтобы обсудить иранскую ядерную сделку, из которой вышли США.

    Целью мероприятия Путин назвал возможность «наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН».

    Отвечая на вопрос, примут ли США участие во встрече, Трамп заявил: «Вероятно, нет. Думаю, мы подождем до завершения выборов».

    Выборы пройдут 3 ноября. Главными соперниками на них будут Дональд Трамп и Джо Байден. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года.

    Накануне Совет безопасности ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана и, как заявили в Госдепе, «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна — спонсор терроризма продавала и покупала вооружения».

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