Мир 14 февраля 2023, 01:38 Названа возможная причина введения Киевом запрета на въезд в Артемовск NYT: запрет Киева на въезд в Артемовск может оказаться прелюдией к выводу из города ВСУ РИА «Новости»

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Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может оказаться прелюдией к выводу бойцов ВСУ из города. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

«Решение закрыть доступ к городу <…> указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными», — указано в статье.

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Издание также напомнило высказывание украинского полковника Сергея Череватого. Согласно его словам, ситуация в Артемовске критическая. Однако украинский полковник утверждает, что город находится под контролем Киева, а переломный момент еще не достигнут.

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Минобороны России 13 февраля сообщили об освобождении населенного пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Его переход под контроль российских войск поставил окончательную точку в вопросе окружения Артемовска, считает специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, освобождение поселка прежде всего говорит о том, что участь оставшихся в городе украинских военных предрешена.