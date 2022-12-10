Мир 10 декабря 2022, 02:02 США начали сдавать позиции в стратегически важном регионе Персидского залива — СМИ Junge Welt: США решили отступить из Персидского залива Википедия

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Соединенные Штаты начали сдавать позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе. Таким наблюдением поделился обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр.

Он указал на активизацию Саудовской Аравии и других арабских государств в вопросах внешней политики. В последнее время эти страны ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно это стало заметно на фоне планов Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции с Китаем.

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В Эр-Рияде и Абу-Даби понимают, что в будущем они будут противостоять Ирану без активной поддержки Вашингтона. США налаживают отношения с Пекином, который активно распространяет свое политическое и экономическое влияние на ближневосточный регион.

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«Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, говорит об изменении соотношения сил в историческом масштабе», — резюмировал Кронауэр.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс заявил, что военные США не победят Китай в Тихом океане без отлаженной логистики. Им нужны регулярные поставки боеприпасов и топлива.