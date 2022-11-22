Мир 22 ноября 2022, 23:15 США не смогут одолеть Китай без выстроенной логистики в Тихом океане — СМИ 19FortyFive: США не смогут одолеть Китай без выстроенной логистики в Тихом океане Википедия

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Американские военные не смогут победить Китай в западной части Тихого океана без отлаженной логистики. Им необходимы регулярные поставки боеприпасов, топлива и продовольствия. Об этом заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс.

«Вооруженные силы США мало что могут сделать в западной части Тихого океана без обильных и регулярных поставок топлива, боеприпасов и продуктов питания. Потенциальные противники — такие, как Китай, — знают это», — написал он.

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По словам Холмса, американский логистический флот с техникой будут постоянно преследовать, что сделает его легкой мишенью для противника. В этом случае корабли США могут даже никогда не добраться до зоны сражений, и американская армия это понимает.

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«Если противник будет наносить удар за ударом по логистическому флоту, он может одержать победу, даже не отважившись на апокалиптическую битву в западной части Тихого океана», — отметил автор статьи.

Он добавил, что подобная тактика обеспечила бы лидеру Китая Си Цзиньпину относительно безопасный путь к победе в Тайваньском проливе , Южно-Китайском или Восточно-Китайском море.