Соединенные Штаты Америки начали программу импортозамещения в области производства микрочипов. Соответствующий закон подписал президент Джо Байден, передали «Известия».

«К сожалению, сейчас мы производим 0% высокотехнологичных полупроводников. Китай вырывается вперед, развивая эту отрасль. При этом Коммунистическая партия Китая активно настраивает американский бизнес на борьбу с новым законом», — отметил Байден в своей речи в Белом доме на встрече с главами цифровых гигантов США — HP, Intel, Lockheed Martin.

Он пообещал, что американские власти выделят 52 миллиарда долларов на постройку предприятий по производству электроники на территории Америки.

Новый закон запрещает финансируемым американским правительством компаниям расширять свое производство в Китае в течение 10 лет. Это попытка снизить зависимость от Азии, где производится 75% всех передовых микрочипов.

До этого президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме пообещал «остановить улучшение экономики США». Разумеется, это была очередная его оговорка.