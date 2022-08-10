Байден оговорился и пообещал остановить рост экономики США

Президент США Джозеф Байден пообещал остановить улучшение экономики США, но быстро поправил себя. О казусе на выступлении главы Штатов в Белом доме сообщило РИА «Новости».

«Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения», — сказал он.

Однако Байден быстро сориентировался. Он уточнил, что имел в виду ухудшение ситуации, а не улучшение.

Нынешний президент США достаточно часто совершает оговорки во время публичных заявлений. RT 16 июля рассказал, как Байден заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке. Эту оговорку он допустил во время выступления на саммите в Саудовской Аравии. В данном случае глава США перепутал похожие по произношению слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

До этого Байдена поймали на бездумном чтении текста с телесуфлера. Эту оплошность американский лидер допустил во время публичной речи на тему прав женщин.