Мир 06 марта 2023, 03:40 США начали подозревать Китай в шпионаже через портовые краны WSJ: США обеспокоились, что Китай может использовать портовые краны для шпионажа Pxhere

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Власти США опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны. Их страна экспортирует в Штаты. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Краны производства компании ZPMC источники издания назвали «троянским конем». Такое сравнение они получили из-за сенсоров, способных определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

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«[С их помощью] Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру», — предполагается в статье.

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Такие краны, как следует из публикации, работают в морских портах США, в том числе в тех, которые в своих целях используют военные.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил о неизбежности наступление «глубокого» противостояния между Китаем и США. По его словам, конфронтация между двумя государствами уже началась. Так Пушков прокомментировал новость о том, что Штаты могут объявить запрет на инвестиции в китайские технологии.