США начали переброску 3,5 тысячи военных на Ближний Восток

Он подтвердил, что в течение нескольких дней в регион отправятся в общей сложности 3,5 тысячи бойцов 82-й дивизии. Дополнительные силы призваны укрепить позиции США на Ближнем Востоке после убийства влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани.

Военнослужащие присоединятся к 700 десантникам, уже находящимся в регионе.

Сулеймани называли самым влиятельным военным в Иране. Он командовал спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции иранских властей за рубежом.

Приказ о его ликвидации отдал президент США Дональд Трамп. Сулеймани погиб при ударе по автоколонне вблизи аэропорта Багдада. Вместе с ним был убит Абу Махди аль-Мухандис — замкомандующего шиитским ополчением Силы народной мобилизации.

Конфликт между США и Ираном развивался с 27 декабря, когда ракетному обстрелу подверглась американская военная база вблизи иракского города Киркук. В результате погиб американский подрядчик, несколько человек — граждане США и Ирака — получили ранения.

США обвинили в нападении иракскую группировку «Катаиб Хезболла» (входит в Силы народной мобилизации, получает поддержку Ирана) и нанесли по ней удар.

31 декабря сторонники группировки проникли к американскому посольству в Багдаде и попытались взять его штурмом. В ответ США 3 января убили Сулеймани и аль-Мухандиса.