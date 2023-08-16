16 августа 2023, 07:42
США начали обсуждать альтернативные пути экспорта украинского зерна
WSJ: США ведут переговоры с Украиной и Турцией о возможных путях экспорта зерна
Власти США приступила к переговорам с Украиной, Турцией и другими странами в Восточной Европе по созданию альтернативных маршрутов поставок украинского зерна после завершения действия зерновой сделки. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.
«США начали переговоры с Украиной, ее соседями и Турцией об альтернативных маршрутах экспорта зерновых», — сообщили авторы статьи.
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Журналисты отметили, что этот план предусматривает рост экспорта украинского зерна через реку Дунай до четырех миллионов тонн в месяц.
«Большую часть зерна переправят по Дунаю, а также Черное море в Румынию, откуда зерно пойдет на мировой рынок. Но этот маршрут более дорогостоящий и медленный», — отметили они.
Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Штатов нет военных ресурсов для вывоза украинского зерна через Черное море.
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