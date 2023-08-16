Мир 16 августа 2023, 07:42 США начали обсуждать альтернативные пути экспорта украинского зерна WSJ: США ведут переговоры с Украиной и Турцией о возможных путях экспорта зерна РИА «Новости»

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Власти США приступила к переговорам с Украиной, Турцией и другими странами в Восточной Европе по созданию альтернативных маршрутов поставок украинского зерна после завершения действия зерновой сделки. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

«США начали переговоры с Украиной, ее соседями и Турцией об альтернативных маршрутах экспорта зерновых», — сообщили авторы статьи.

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Журналисты отметили, что этот план предусматривает рост экспорта украинского зерна через реку Дунай до четырех миллионов тонн в месяц.

«Большую часть зерна переправят по Дунаю, а также Черное море в Румынию, откуда зерно пойдет на мировой рынок. Но этот маршрут более дорогостоящий и медленный», — отметили они.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Штатов нет военных ресурсов для вывоза украинского зерна через Черное море.