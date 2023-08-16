Мир 16 августа 2023, 04:00 Пентагон заявил, что у США нет военной возможности для вывоза украинского зерна Пентагон: у США нет военных возможностей в Черном море РИА «Новости»

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У США нет военных возможностей в Черном море. Кроме того, Америка не стремится втягиваться в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге с журналистами.

Сингх прокомментировала вопрос о возможности «военных решений» для экспорта украинского зерна.

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«У нас нет каких-либо средств в Черном море. Это то, что мы продолжаем отслеживать. Но сейчас мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — заявила представитель Пентагона.

Сингх уточнила, что США оказывают поддержку Украине, но не стремятся ввязываться в прямой конфликт с Россией. Чиновница добавила, что Америка по разным каналам призывает Москву вернуться к черноморской сделке.

В июле 2023 года Россия объявила о выходе из «зерновой сделки» из-за невыполнения ее условий. В начале августа США призвали Россию назвать условия продления черноморской зерновой инициативы.