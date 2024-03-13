Мир 13 марта 2024, 12:06 США начали менять структуру армии на фоне провалов ВСУ РИА «Новости»: Пентагон решил изменить структуру армии США на фоне провалов ВСУ Pxhere

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Пентагон начал менять структуру американской армии и экстренно «оживлять» вид войск, к которому долго относился с пренебрежением. Эти действия стали следствием событий на Украине, сообщило РИА «Новости».

Армия США решила расширить подразделения противовоздушной и противоракетной обороны на фоне провала Вооруженных сил Украины в зоне СВО. После летной кампании России 2023 года в Пентагоне осознали, что угроза с неба вернулась.

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В конце февраля американское ведомство обнародовало документ под заголовком «Трансформация структуры армии».

«С противоповстанческих и контртеррористических операций армия переориентируется на крупномасштабные боевые действия против технологически развитых военных держав», — указали авторы статьи.

В действующей Стратегии национальной безопасности США называют главным конкурентом Китай и предупреждают о необходимости «сдерживать Россию». Но события на Ближнем Востоке показали, что даже у нерегулярных армий есть возможность получить современное высокоточное оружие: крылатые ракеты и беспилотники.

По данным The War Zone, в рамках усиления ПВО и ПРО соответствующие батальоны получат системы Enduring Shield. Основным боеприпасом станут ракеты класса «земля — воздух» AIM-9X Sidewinder. Также в планах создание четырех дополнительных батальонов маневренной противовоздушной обороны ближнего действия и другие меры.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия обнулила вложения США в систему ПРО. По словам главы государства, это произошло благодаря созданию ракеты «Авангард».