Власть 13 марта 2024, 11:47 Путин объяснил, как Россия обнулила вложения США в систему ПРО Путин: российские ракеты «Авангард» обнулили вложения США в систему ПРО РИА «Новости»

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Создание российских ракет «Авангард» свело к нулю все усилия и вложения Соединенных Штатов в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Глава государства предложил подсчитать, сколько стоила американская система ПРО и один из главных компонентов преодоления противоракетной обороны с российской стороны — планирующий блок межконтинентальной дальности «Авангард». Путин назвал эти величины несопоставимыми.

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«Мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО», — отметил президент.

Опыт создания «Авангарда» продемонстрировал, как нужно действовать, указал глава государства. По его словам, никто не будет считаться с Россией, если она не сможет себя защитить.

В интервью Киселеву Путин также рассказал, как будет действовать Россия, если американские войска появятся на Украине. Президент заявил, что в этом случае военнослужащие США будут считаться интервентами.