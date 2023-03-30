Мир 30 марта 2023, 03:34 США начали готовиться к конфликту с Россией и Китаем — СМИ Redacted News: США объявили о подготовке к войне одновременно с Россией и Китаем РИА «Новости»

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Бывший журналист Fox News, а ныне ведущий Redacted News Клейтон Моррис сообщил, что США готовятся к конфликту с Россией и Китаем. Эти две страны представляют угрозу для Америки, озвучил позицию Белого дома репортер.

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть», — заявил Моррис.

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В качестве подтверждения своих слов он сослался на проект военного бюджета на 2024 год, который непосредственно направлен на Китай. В бюджете предусмотрено увеличение на 40% расходов на «нападение» на республику.

Китай, согласно заявлению Пентагона, стал «самой очевидной» опасностью для национальной безопасности США, так как страна становится сверхдержавой. Это, по мнению журналиста, направлено на запугивание простых американцев, которых пытаются убедить в том, что вскоре в каждом дворе будут китайские солдаты.

«Так они хотят вас запугать. Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги», — сыронизировал Моррис.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества. В числе этих направлений — создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе.