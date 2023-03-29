Важное 29 марта 2023, 14:42 Россия и Китай определили 8 направлений сотрудничества Путин: Россия и Китай определили 8 важнейших направлений для сотрудничества РИА «Новости»

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Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, в числе этих направлений — создание технологических партнерств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе.

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«Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей», — подчеркнул глава государства.

Председатель КНР на минувшей неделе посетил Россию с рабочим визитом. Путин принял коллегу в Большом Кремлевском дворце. Переговоры сторон прошли в узком и расширенном форматах. По итогам президент России и Си Цзиньпин выступили на совместной пресс-конференции, где озвучили основные договоренности.

Председатель КНР тогда подчеркнул, что готов вместе с лидером России обозначить план развития двусторонних отношений стран и укреплять их координацию.