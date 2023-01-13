Мир 13 января 2023, 02:44 США массово перебрасывают вооружение в Польшу и Литву — СМИ Reuters: США начали перебрасывать танки Abrams и БМП Bradley в Европу Unsplash

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Американские танки Abrams и боевые машины Bradley прибывают в порт Флиссинген в Нидерландах. Оттуда их перебросят в Польшу и Литву для укрепления восточного фланга НАТО, сообщил Reuters.

«В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники», — пояснил курирующий операцию полковник Роберт Келлам.

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По его словам, технику отправили из Форт-Худа, штат Техас. В декабре США перебросили в Польшу порядка 700 единиц техники, в том числе танки Abrams. Пентагон утверждает, что это сделано в рамках программы Atlantic Resolve, которая стартовала в 2014 году.

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Россия неоднократно предупреждала блок НАТО о последствиях расширения в странах Европы. В Москве это рассматривают как угрозу безопасности. При этом в Вашингтоне не прислушиваются к словам российского руководства. Западные страны продолжают следовать русофобскому курсу.

Ранее сообщалось, что российские ракеты «Циркон» заставляют западных военных экспертов испытывать страх.