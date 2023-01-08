08 января 2023, 15:12
Новое оружие Путина сочли кошмаром для Запада
Frankfurter Rundschau: гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для Запада
Мощнейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» заставляют западных военных экспертов испытывать страх. Такой вывод сделало издание Frankfurter Rundschau.
«Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар», — отметили в публикации.
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По мнению автора статьи, больше всего специалистов пугает тот факт, что, в отличие от других ракетных систем, снарядами «Циркона» можно управляться даже после того, как они были выпущены.
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Эксперты считают, что именно сочетание управляемости и скорости делает оружие практически неуязвимым для зенитных систем. Одновременно специалисты делают скептические прогнозы о возобновлении гонки вооружений.
В начале января решение Путина по гиперзвуковым ракетам сочли прорывным для обороны НАТО, так как «Цирконы» способны поражать цели на расстоянии тысячи километров.
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