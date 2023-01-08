Мир 08 января 2023, 15:12 Новое оружие Путина сочли кошмаром для Запада Frankfurter Rundschau: гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали настоящим кошмаром для Запада РИА «Новости»

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Мощнейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» заставляют западных военных экспертов испытывать страх. Такой вывод сделало издание Frankfurter Rundschau.

«Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар», — отметили в публикации.

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По мнению автора статьи, больше всего специалистов пугает тот факт, что, в отличие от других ракетных систем, снарядами «Циркона» можно управляться даже после того, как они были выпущены.

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Эксперты считают, что именно сочетание управляемости и скорости делает оружие практически неуязвимым для зенитных систем. Одновременно специалисты делают скептические прогнозы о возобновлении гонки вооружений.

В начале января решение Путина по гиперзвуковым ракетам сочли прорывным для обороны НАТО, так как «Цирконы» способны поражать цели на расстоянии тысячи километров.