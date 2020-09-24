США, Канада и Украина отказались считать Лукашенко президентом Белоруссии

Госдепартамент США, а также МИД Украины и МИД Канады заявили, что прошедшие 9 августа выборы главы республики прошли не по «демократическим стандартам». По этой причине инаугурацию белорусского лидера в ведомствах посчитали незаконной.

«Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — это слова представителя Госдепа.

Киев тоже не признает легитимность Лукашенко, написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая прошедшие выборы и их последствия, состоявшаяся „инаугурация“ Лукашенко не означает, что его признают легитимным главой государства», — заявил он.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань поддержал позицию Украины и назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными. По его словам, в стране сожалеют, что Лукашенко провел «необъявленную инаугурацию после сфальсифицированных выборов». Канада призвала провести в Белоруссии «честные и свободные выборы». Торонто готовит «соответствующий ответ» властям республики.

Торжественную церемонию раскритиковал еще и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Секретная инаугурация Лукашенко в Минске еще больше лишает его уважения. Его подстроенные выборы — обман белорусского народа», — отметил политик.

Лукашенко принял присягу на Конституции республики 23 сентября во Дворце независимости в Минске. После этого он вступил в должность президента Белоруссии.