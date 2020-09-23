Тайна инаугурации Лукашенко. Почему присягу президента Белоруссии до последнего скрывали

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко официально вступил в должность. Церемония прошла во Дворце независимости, но о ней не объявили заранее, она не транслировалась по телевидению. При этом дату проведения инаугурации скрывали до последнего. Так власти хотели избежать организованных протестов и вмешательства Запада.

На церемонию пригласили несколько сотен человек: это были как высшие должностные лица, так и руководители местных органов власти. Позвали и представителей государственных СМИ, а также деятелей науки, культуры и спорта.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», — заявил Александр Лукашенко во время инаугурации.

Присягу глава Белоруссии произнес на белорусском языке, после чего начал речь на русском. После церемонии присягу принесли уже самому Лукашенко. Это сделали военнослужащие.

Почему тайно?

По местному законодательству, церемония должна пройти в течение двух месяцев после выборов, а они состоялись 9 августа, то есть Лукашенко должен был уложиться в срок до 9 октября. Однако до последнего о дате инаугурации ничего не было известно.

«Думаю, что в таком формате она прошла из-за того, что власти рассматривают ситуацию с точки зрения условий для гибридной агрессии со стороны Запада. По такому тайному пути и пошли с целью избежания каких-то эксцессов», — заявил «360» политолог из Белоруссии Николай Сергеев.

Похожей точки зрения придерживается и другой белорусский политолог — Александр Класковский. По его мнению, Лукашенко не хотел «подливать масла в огонь» открытым проведением мероприятия на фоне острого внутриполитического кризиса.

При этом его поджимало время. Лукашенко решил формальность с крайними сроками проведения церемонии не игнорировать. Но поскольку вот такая взрывоопасная обстановка в стране, то мероприятие провели в секретности и с беспрецедентными мерами безопасности Александр Класковский политолог.

Будут ли протесты?

Реакция оппозиции была очень резкой. Член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко в своем Telegram-канале назвал Лукашенко президентом «исключительно ОМОНа и горстки зарвавшихся чиновников».

«Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?» — подчеркнул Латушко.

После чего призвал белорусов начать «бессрочную акцию неповиновения» и добиться новых выборов.

При всем недовольстве оппозиции проведенной церемонией люди вряд ли массово выйдут из-за этого на улицу сегодня, считает Николай Сергеев.

Власти достаточно контролируют ситуацию. Значительное количество активно действующих людей изолировали, поэтому не думаю, что сегодня будут какие-то большие протесты... Сейчас все эти протесты уже абсолютно бессмысленны Николай Сергеев политолог.

Александр Класковский в свою очередь подчеркнул, что Лукашенко боится протестов. По его мнению, большая часть белорусов все-таки считают, что действующий президент не выигрывал выборы, а вопрос легитимности церемония не решила.

«Думаю, что люди выйдут на улицу. Трудно сказать, сколько человек выйдет, потому что это будний день. Это все экспромтом делается. Если воскресные акции заранее готовились, то тут это все-таки несколько неожиданно. Думаю, Лукашенко все равно будет все сложнее держать страну под контролем. Не факт, что ему удастся в своем кресле удержаться до конца этого срока», — заключил политолог.