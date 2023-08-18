Мир 18 августа 2023, 22:07 США, Япония и Южная Корея договорились о санкциях против России Yonhap: США, Япония и Южная Корея введут новые санкции против России Unsplash

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Власти США, Японии и Южной Кореи выразили готовность ввести скоординированные санкции против России, чтобы сократить зависимость от ее энергоносителей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление трех стран.

«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижение зависимости от ее энергоносителей», — указали в документе.

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Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ель встретились в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном.

Накануне американский Минфин сообщил о новых санкциях против компаний из России, Казахстана и Словакии. Ограничения ввели за связи с Северной Кореей. Все три фирмы имели отношении к Ашоту Мкртычеву, уточнили в министерстве.