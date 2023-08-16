16 августа 2023, 20:27
США ввели санкции против России за связи с КНДР
США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии
США ввели санкции против компаний из России, Казахстана и Словакии за связи с Северной Кореей. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.
Под ограничения подпали ООО «Верус» (Россия), словацкая Versor и товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана.
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Все три фирмы имеют отношении к Ашоту Мкртычеву, отметили в министерстве.
В американском Минфине считают, что в марте этого года гражданин Словакии участвовал в переговорах с северокорейскими чиновниками. На переговорах обсуждали поставки в Россию оружия и боеприпасов в обмен на гражданские самолеты и сырье.
Во вторник, 15 августа, президент Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР. Российский лидер выразил уверенность, что страны будут наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях в интересах стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
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