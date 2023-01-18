Мир 18 января 2023, 08:56 США использовали для поддержки ВСУ боеприпасы из Израиля NYT: США используют для помощи ВСУ малоизвестный запас боеприпасов из Израиля РИА «Новости»

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США снабжают Украину снарядами калибров 155 миллиметров со складов в Израиле, сообщила газета The New York Times. Источники издания отметили, что Пентагон использует этот малоизвестный запас из-за острой нехватки у ВСУ артиллерийских снарядов.

По данным NYT, Штаты предоставляют ВСУ оружие со складов, которые создали после арабо-израильского конфликта еще в 1970-х годах. В 2022 году США и Израиль договорились о поставке на Украину 300 тысяч снарядов 155-го калибра. Почти половину боеприпасов уже переслали в Европу, отметили источники газеты.

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Власти Украины ранее просили у Израиля системы ПВО «Железный купол», а также противотанковые ракеты Spike. Глава израильского Минобороны Бени Ганц минувшей осенью заявил, что страна не собирается продавать оружие Украине.

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В офисе украинского президента Владимира Зеленского в начале января заявили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной.