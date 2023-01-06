Мир 06 января 2023, 04:47 Премьера Израиля назвали возможным посредником между Россией и Украиной Советник офиса Зеленского Подоляк: Нетаньяху может стать посредником между РФ и Украиной Pxhere

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Новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной. Такого мнения придерживается Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом он сказал в эфире телеканала i24news.

Подоляк заметил, что у него нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником. Советник главы офиса Зеленского объяснил, что израильский премьер точно понимает, что такое современные военные конфликты и в чем заключается суть посредничества в таких условиях.

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Когда придет время для переговоров, отметил Подоляк, посреднические услуги сторонам может оказать именно Израиль. Но начаться переговоры с участием посредников, по мнению Подоляка, могут только после прекращения огня и «вывода российских войск».

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Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об изменении политики страны в отношении Украины. Новое правительство, по его словам, намерено меньше говорить публично о российско-украинском вопросе. При этом он пообещал, что власти Израиля продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь.