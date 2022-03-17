Россия вышла из Совета Европы. Как это может отразиться на жизни россиян

Россия прекратила членство в Совете Европы. Выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех его механизмов. Так, в стране утратит силу Европейская конвенция о правах человека. А значит, россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ. Однако по качеству правосудия, вряд ли что-то изменится, да и переоценивать возможности ЕСПЧ тоже не следует, отметил профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

28 лет в Совете Европы

Совет Европы является старейшей межправительственной организацией региона. Она была основана в 1949 году. Совет Европы целью ставит сотрудничество в области прав человека и демократического развития. Россия присоединилась к организации в 1996 году.

В МИД, говоря о причинах выхода из СЕ, подчеркнули, что недружественные России страны ЕС и НАТО долгое время продолжали «линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства», отметил ТАСС. Страны, о которых идет речь, злоупотребляли имеющимся у них абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ).

Процесс запущен

Вопрос о выходе из СЕ первой подняла не Россия. КМСЕ 25 февраля запустил процедуру приостановки членства РФ в организации. Это было сделано по инициативе Украины и Польши. После этого участники внеочередного заседания КМСЕ проголосовали за приостановку представительства России в Совете Европы.

«Выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех [его] механизмов», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Европейская конвенция по правам человека

В частности, России нужно отказаться от Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Ее основное отличие от других договоров о правах человека заключается в том, что существует действующий механизм защиты этих прав. Это значило, что любой жители страны, входящей в СЕ, может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Однако профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин в беседе с «360» отметил, что переоценивать возможности ЕСПЧ не следует. Если говорить о практике, например, ни одно обращение, связанное с нарушением прав и свобод человека в Донецке и Луганске не было рассмотрено, отметил он.

Многие россияне, по его словам, не почувствуют этого, потому что не такой большой процент жалоб направлялся в ЕСПЧ, хоть по статистике «мы входили в тройку лидеров».

Тем не менее по соотношению с количеством дел, рассматриваемых российскими судами, это небольшой процент Дмитрий Лабин Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук

Он также объяснил, что первичная процедура приемлемости жалобы достаточно сложная, и на этом этапе огромное количество жалоб отсекалось. Основное предназначение ЕСПЧ заключалось в том, что как международно-правовой институт он давал рекомендации государству, в данном случае России, о необходимости исправить что-то в законодательстве, с тем чтобы избежать в последующем ситуации, приводящих к нарушению прав и свобод человека.

«В принципе эта работа велась, и в общем-то российское законодательство воспринимало эти рекомендации и вносило соответствующие изменения. То есть определено объем работы в этом направлении был сделан, и это дает надежду, что такие жалобы в любом случае исключались», — рассказал собеседник «360».

При этом иски, которые были поданы ранее, по идее, должны быть рассмотрены и решения по ним должны быть приняты, отметил Лабин.

Смертная казнь

Также Россия подписала протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека. Это было сделано еще в 1997 году. В стране начал действовать мораторий на применение смертной казни. После объявления о выходе России из СЕ многие решили, что суды могут вернуть эту меру наказания.

Фракция ЛДПР даже в своем Telegram-канале заявила, что на фоне выхода России из Совета Европы может инициировать проведение референдума по вопросу о возвращении к смертной казни. В заявлении отмечено, что «этот вопрос неоднозначный», поэтому «ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений». Среди таких в качестве примера приведены такие преступления, как коррупция в особо крупном размере, изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и т. п.

По мнению Лабина, маловероятно, что в РФ в качестве наказания вернется смертная казнь.

Не думаю, потому что мы присоединились и к конвенции, и к протоколу, и в законодательстве приняли соответствующие нормы. Это потребует большой работы именно по отмене тех норм, которые закреплены в нашем внутреннем законодательстве Дмитрий Лабин Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук

Он отметил, что выход России из Совета Европы это серьезный сигнал для всех сторон, что действительно система, которая достаточно с одной стороны эффективна функционировала во второй половине прошлого века, «пришла необходимость очень серьезного коренного переустройства, реформирования».

Поэтому тут не понятно, кто больше потеряет. Ясно одно, что потеряют все стороны. Создавать соответствующий механизм безопасности и обеспечения защиты прав и свобод человека на континенте без участия России, наверное, это тоже уже не дает актуальных возможностей Дмитрий Лабин Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук

По его мнению, это лишь начало процесса, очень серьезного коренного переустройства, реформирования.

Возможно, на этом этапе это решение было неизбежным, считает Лабин. Он выразил надежду, что к этому вопросу вернутся, «но, наверное, уже совершенно в другой конфигурации, на других условиях и с учетом принципов суверенного равенства, подлинного учета принципов суверенного равенства, то есть интересов всех государств, а не только конкретных групп».