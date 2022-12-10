10 декабря 2022, 17:29
США и Япония разработают передовую платформу воздушного боя
Пентагон анонсировал совместную работу США и Японии над истребителями нового поколения
США и Япония в 2023 году начнут совместные разработки систем, которые дополнят программу создания истребителей нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Согласно плану, новые образцы воздушной военной техники появятся к 2035 году.
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«США и Япония форсируют сотрудничество в военной сфере, разрабатывая несколько перспективных направлений. Мы активизировали сотрудничество по созданию систем, которые дополнят программу по созданию истребителя нового типа», — сказано в заявлении американского оборонного ведомства.
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Практическое сотрудничество между США и Японией начнется уже в 2023 году.
Ранее японское Минобороны сообщило о намерении разместить гиперзвуковое оружие на островах Кюсю и Хоккайдо. Последний граничит с Курилами и Сахалином.
Военное ведомство возьмет на себя контроль над установками, предназначенными для запуска гиперзвуковых ракет, перехватить которых гораздо сложнее, чем обычные.
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