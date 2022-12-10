Мир 10 декабря 2022, 11:15 Япония решила разместить гиперзвуковое оружие недалеко от российской границы NHK: Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на граничащем с Россией острове Хоккайдо YouTube

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Минобороны Японии заявило, что планирует разместить гиперзвуковое оружие на островах Хоккайдо, который граничит с Сахалином и Курилами, и Кюсю. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве страны.

Дальность действия баллистических ракет собираются увеличить до одной тысячи километров. К 2026 году Минобороны планирует организовать новые подразделения в составе сухопутных сил. Военные возьмут на себя управление установками, предназначенными для запуска гиперзвуковых ракет, перехват которых намного сложнее.

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По данным газеты Yomiuri, если право наносить превентивные удары по базам потенциального противника закрепят законодательно, Минобороны Японии получит дополнительные средства для разработки более 10 видов оружия средней и большой дальности.

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В марте Россия тоже включила гиперзвук. Боевой дебют гиперзвуковых ракет «Кинжал» во время спецоперации на Украине шокировал весь мир.