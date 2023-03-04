Мир 04 марта 2023, 02:35 Возможных посредников между Россией и Украиной назвали в Германии Экс-советник Меркель Вад: посредниками между Россией и Украиной могут стать страны G20 РИА «Новости»

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Роль посредников в урегулировании украинского конфликта могут сыграть «влиятельные страны G20» — Китай, Индия и Турция. Таким мнением бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад поделился в интервью агентству Anadolu.

Он считает, что Турция может предоставить России и Украине площадку для переговоров. По словам Вада, Запад до сих пор не обозначил, каких целей он хочет добиться, посылая оружие на Украину

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Экс-советник Меркель раскритиковал западные страны за отсутствие политической стратегии относительно конфликта на Украине. Он также призвал их продолжить помогать ВСУ, чтобы гарантировать более благоприятную позицию на возможных будущих переговорах.

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Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Австрия могла бы взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Президент Австрии Ван дер Беллен отметил, что его страна в военном смысле демонстрирует нейтралитет.