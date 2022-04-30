США и Европа решили закрыть «лазейки» в санкциях на газ из России

США совместно с Евросоюзом решили работать над тем, чтобы закрыть «любые возможные лазейки» в санкциях, которые дают возможность покупать газ из России, заявили в Госдепе.

По словам советника госдепартамента Дерека Шолле, России сейчас будет трудно найти альтернативных покупателей для энергоресурсов, отметило РИА «Новости». Как заметил представитель ведомства, Китай в ближайшее время также не будет хорошим вариантом, «учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну».

Европейские страны, по его словам, дали понять, что собираются отказаться от российской энергии.

Шолле также рассказал, что Штаты совместно с ЕС работают над устранением любых возможных лазеек в санкциях, позволяющих закупать российский газ.

До этого власти США удовлетворили заявки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны, у которых нет соглашений о свободной торговле со Штатами. Это произошло на фоне приостановки поставок российского газа в ряд стран Европы. Однако, по мнению экспертов, покупать американский СПГ Европе будет невыгодно. И перед регионом стоит выбор — либо приобретать газ в России, либо «прекращать свою промышленность».