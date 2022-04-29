Покупать в России или прекращать промышленность. Почему США не помогут Европе решить газовую проблему

Американские власти удовлетворили заявки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны, у которых нет соглашений о свободной торговле с США. Это произошло на фоне приостановки поставок газа из России в некоторые страны Европы. Однако, по мнению экспертов, покупать американский СПГ Европе будет невыгодно. И перед регионом стоит выбор — либо приобретать газ в России, либо «прекращать свою промышленность».

По данным агентства Bloomberg, разрешения на экспорт СПГ были выданы проекту Golden Pass LNG, совместному предприятию Qatar Petroleum и Exxon Mobil Corp., а также проекту Magnolia LNG, который принадлежит Glenfarne Group LLC.

Как отметила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, Штаты хотят сигнализировать о стремлении к партнерству, а также «убедиться, что ограничения на поставки странам, не имеющим соглашения о свободной торговле, включающим государства ЕС, не являются препятствием».

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Экономист Александр Разуваев в беседе с «360» отметил, что вариантов замены российского газа для Европы немного.

«Катар сказал, что нет. <…> Есть вариант Туркмения. 93% их экспорта газового — это Китай, мы тоже немножко закупаем, но это просто поддержка Туркмении, как страны СНГ», — отметил экономист.

Он также напомнил про проект «Набукко». Это нереализованный проект магистрального газопровода протяженностью 3,3 тысячи километров из Ирана, а затем Туркмении и Азербайджана в страны Евросоюза, прежде всего Австрию и Германию.

Целью этого проекта было создание альтернативного маршрута для поставок газа в Европу, обеспечив до 10% ее потребностей. Однако, в связи с решением строить Трансадриатический газопровод, «Набукко» отменили.

По словам Разуваева, если это проект вернут, то он может пойти как альтернатива российскому газу, но для этого нужно строить через Каспий, и должен поменяться политический вектор.

Поставки американского СПГ будут намного дороже для европейского потребителя, чем российский экспорт, отметил экономист.

Там скорее всего по споту будет идти, а у нас формула цены, а там спотовая составляющая есть, но главное — это привязка к нефти и нефтепродуктам. Соответственно намного дешевле российский газ Александр Разуваев

Другие страны могут попробовать рискнуть и действительно отказаться от российского газа вслед за Польшей, отметил ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В беседе с «360» он напомнил, что к этому призывают и ряд стран, и американцы, и общественные активисты, и некоторые медиа.

Кто только не призывает. Но если, например, Германия откажется от российского газа „здесь и сейчас“, да еще добавит туда нефтяное эмбарго, то это приведет к очень большому стрессу для немецкой экономики Станислав Митрахович

В лучшем случае, по словам Митраховича, немецкая экономика станет «чем-то вроде Испании, потеряв свои конкурентноспособные преимущества, касающиеся промышленности».

Американский СПГ пока еще в недостаточном количестве поставляется на мировые рынки, чтобы заместить российский газ, отметил собеседник «360». Многие американские поставщики связаны обязательствами поставлять газ в Азию, поэтому так быстро они российских поставщиков не заменят.

Если речь идет о горизонте текущего десятилетия, то это одно дело, а если говорить, что это произойдет в ближайшие один-три года, то это совсем другое Станислав Митрахович

Говоря об альтернативных источниках газа для Европы, Митрахович заметил, что можно скупать свободный СПГ, который есть в мире, но это довольно дорого и все равно полностью российские поставки не перекроет.

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Новые крупные СПГ проекты, например, в Катаре или Африке, строятся под рост спроса Китая. Значит нужно еще дополнительные заводы строить — а это несколько лет, пояснил Митрахович.