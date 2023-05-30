Мир 30 мая 2023, 03:56 США и ЕС захотели завершить конфликт на Украине к концу года — СМИ La Repubblica: США и ЕС хотят завершения украинского конфликта в 2023 году РИА «Новости»

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Европейские страны и США думают о завершении украинского конфликта к концу текущего года. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

В материале отметили, что на саммите стран «Большой семерки» в Хиросиме обсуждалась тема достижения «справедливого мира». Запад призывает украинскую сторону пойти на компромиссы в вопросе мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как отметили журналисты итальянской газеты, G7 занимаются тайной разработкой неких «гарантий безопасности», которые способны сдерживать Москву. Западное руководство намерено предоставить их киевскому режиму в случае договоренности об урегулировании украинского кризиса. В том числе Запад выступает за формирование Совета НАТО — Украина.

Помимо этого в материале указано, что у США и Италии начали заканчиваться силы. Правительства обоих государств стали терять поддержку населения в вопросе украинского кризиса.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Оба политика обсудили конфликт на Украине.